Израиль расширил наземную операцию на всю территорию Газа – CNN

Армия обороны Израиля расширяет свои наземные операции на всю территорию сектора Газа.

Что известно о расширении операции

Как заявил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, израильские военные будут вести операцию против опорных пунктов ХАМАС.

Даниэль Хагари также отметил «важность авиационной поддержки, которую ВВС оказывают наземным силам», отметив, что авиаудары по штаб-квартире ХАМАС, заводах по производству оружия, туннелям и местам запуска ракет уменьшают угрозы наземной операции.

Наша политика ясна — мы силой нанесем удар по любой угрозе нашей территории, — сказал он. Поделиться

ЦАХАЛ бомбит террористов в Газе

Армия обороны Израиля нанесла уже 10 тыс. авиаударов по Газе. Ими были уничтожены террористические очаги, инфраструктура, шахты тоннелей, склады оружия и другие объекты боевиков.

Отмечается, что ударами руководило подразделение сотрудничества 5620.

Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Халеви подчеркнул, что безопасность израильтян во время маневров достигается благодаря тесному и качественному сотрудничеству сухопутных войск с военно-воздушными силами.

Это сделало маневры гораздо более эффективными, – объяснил Халеви. Поделиться

В преддверии Армия обороны Израиля получила приказ возобновить огонь по объектам ХАМАС в Газе. Это произошло после отказа террористической группировки уволить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что единственный способ достичь цели Израиля по уничтожению ХАМАС – это продлить наземную операцию. Война будет продолжаться до тех пор, пока это не будет достигнуто.