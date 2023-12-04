Ізраїль розширив наземну операцію на всю територію Гази — CNN

Армія оборони Ізраїлю розширює свої наземні операції на всю територію сектора Гази.

Що відомо про розширення операції

Як заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, ізраїльські військові вестимуть операцію проти опорних пунктів ХАМАС.

Даніель Хагарі також наголосив на «важливості авіаційної підтримки, що її ВПС надають наземним силам», зазначивши, що авіаудари по штаб-квартирі ХАМАС, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.

Наша політика зрозуміла — ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі для нашої території, — сказав він. Поширити

ЦАХАЛ бомбить терористів у Газі

Армія оборони Ізраїлю завдала вже 10 тис авіаударів по Газі. Ними було знищено терористичні осередки, інфраструктуру, шахти тунелів, склади зброї та інші об'єкти бойовиків.

Зазначається, що ударами керував підрозділ співпраці 5620.

Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві наголосив, що безпека ізраїльтян під час маневрів досягається завдяки тісній і якісній співпраці сухопутних військ із військово-повітряними силами.

Це зробило маневри набагато ефективнішими, – пояснив Халеві. Поширити

Напередодні Армія оборони Ізраїлю отримала наказ відновити вогонь по об'єктах ХАМАС у Газі. Це відбулося після відмови терористичного угрупування звільнити 15 жінок і двох дітей у рамках угоди про перемир'я.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що єдиний спосіб досягти мети Ізраїлю зі знищення ХАМАС – це продовжити наземну операцію. Війна буде продовжуватися доти, допоки цього не буде досягнуто.