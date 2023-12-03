У Білому домі припустили аналогічні дії у разі схожої з Ізраїлем ситуації

США діяли б так само, як наразі діє Ізраїль у разі аналогічного нападу, як той, що 7 жовтня здійснили бойовики терористичного палестинського угруповання ХАМАС з Сектора Гази.
США діяли б так само, як діє Ізраїль у разі аналогічного нападу
Він також зазначив, що США продовжують ділитись з ізраїльськими військовими власним досвідом та практикою ведення бойових дій у міських умовах.
Також Кірбі запевнив, що США не збираються припиняти поставки Ізраїлю необхідної військової допомоги, але хочуть, щоб супутніх жертв серед цивільних було менше.
Що кажуть в Ізраїлі
Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що ізраїльські військові починають діяти у південній частині Сектора Гази, тоді як наземна операція продовжується у північній частині.
За словами Халеві, командири ХАМАСу зустрічатимуть ЦАХАЛ всюди.
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