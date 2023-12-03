У Білому домі припустили аналогічні дії у разі схожої з Ізраїлем ситуації

США діяли б так само, як наразі діє Ізраїль у разі аналогічного нападу, як той, що 7 жовтня здійснили бойовики терористичного палестинського угруповання ХАМАС з Сектора Гази.

США діяли б так само, як діє Ізраїль у разі аналогічного нападу

Ізраїль — це суверенна держава, яка зазнала жорстокого нападу 7 жовтня. Вони мають повне право та обов’язок переслідувати терористичну групу, яка вчинила ці атаки. До речі, вони чітко дали зрозуміти, що збираються зробити це знову та ще більше. Вони мають повне право та обов’язок йти за ними. Ми б зробили те саме — будь-яка нація, - підкреслив речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Поширити

Він також зазначив, що США продовжують ділитись з ізраїльськими військовими власним досвідом та практикою ведення бойових дій у міських умовах.

Також Кірбі запевнив, що США не збираються припиняти поставки Ізраїлю необхідної військової допомоги, але хочуть, щоб супутніх жертв серед цивільних було менше.

Звичайно, ми збираємося ділитися тим, чим належить ділитися з друзями. Вони приймають ці рішення. Вони обирать цілі, які вони будуть вражати. Ми, очевидно, продовжимо говорити з ними про те, щоб бути максимально обережними. Ми не хочемо бачити більше вбивств невинних мирних жителів, - зазначив Кірбі. Поширити

Що кажуть в Ізраїлі

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що ізраїльські військові починають діяти у південній частині Сектора Гази, тоді як наземна операція продовжується у північній частині.

Учора і сьогодні ми вбивали командирів батальйонів, командирів рот і багатьох бойовиків ХАМАСу. А вчора вранці ми почали те ж саме на півдні сектора Гази. Це буде не менш потужна операція, ніж операції в північній частині Гази. Вона принесе не менші результати, - цитує ізраїльського військового видання The Times of Israel. Поширити

За словами Халеві, командири ХАМАСу зустрічатимуть ЦАХАЛ всюди.