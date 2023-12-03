Армія оборони Ізраїлю завдала 10 тиc авіаударів по Газі — The Times of Israel

Ударами ізраїльської військової авіації керував підрозділ співпраці 5620 ЦАХАЛ. По терористичним цілям бойовиків ХАМАС у Газі було нанесено 10 тис авіаударів.

ЦАХАЛ бомбить терористів у Газі

Армія оборони Ізраїлю завдала вже 10 тис авіаударів по Газі. Ними було знищено терористичні осередки, інфраструктуру, шахти тунелів, склади зброї та інші об'єкти бойовиків.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві, пише Times of Israel.

Зазначається, що ударами керував підрозділ співпраці 5620.

Халеві наголосив, що безпека ізраїльтян під час маневрів досягається завдяки тісній і якісній співпраці сухопутних військ із військово-повітряними силами.

Це зробило маневри набагато ефективнішими, – пояснив Халеві. Поширити

Напередодні Армія оборони Ізраїлю отримала наказ відновити вогонь по об'єктах ХАМАС у Газі. Це відбулося після відмови терористичного угрупування звільнити 15 жінок і двох дітей у рамках угоди про перемир'я.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що єдиний спосіб досягти мети Ізраїлю зі знищення ХАМАС – це продовжити наземну операцію. Війна буде продовжуватися доти, допоки цього не буде досягнуто.

ЦАХАЛ руйнує тунелі та шахти ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю заявили про знищення понад 500 шахт, які ведуть до підземних тунелів бойовиків руху ХАМАС, під час наземної операції у Газі.

Військові виявили понад 800 шахт до підземних тунелів ХАМАС. Близько 500 шахт було знищено різними оперативними методами, зокрема, за допомогою вибухівки та блоків, – йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначається, деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об'єкти. Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю зруйнувала багато кілометрів тунельних маршрутів.

ЦАХАЛ вказав, що тунельні шахти були розташовані у цивільних районах, багато з яких розташовувалися поблизу або всередині цивільних будівель і споруд, таких як школи, дитячі садочки, мечеті та дитячі майданчики. Там знайшли велику кількість зброї.