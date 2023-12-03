Армия обороны Израиля нанесла 10 тыс авиаударов по Газе — The Times of Israel
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Мир
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Армия обороны Израиля нанесла 10 тыс авиаударов по Газе — The Times of Israel

Газа
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Источник:  The Times of Israel

Ударами израильской военной авиации руководило подразделение сотрудничества 5620 ЦАХАЛ. По террористическим целям боевиков ХАМАС в Газе было нанесено 10 тыс авиаударов.

ЦАХАЛ бомбит террористов в Газе

Армия обороны Израиля нанесла уже 10 тыс авиаударов по Газе. Ими были уничтожены террористические очаги, инфраструктура, шахты туннелей, склады оружия и другие объекты боевиков.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви, пишет Times of Israel.

Отмечается, что ударами руководило подразделение сотрудничества 5620.

Халеви подчеркнул, что безопасность израильтян во время маневров достигается благодаря тесному и качественному сотрудничеству сухопутных войск с военно-воздушными силами.

Это сделало маневры гораздо более эффективными, – объяснил Халеви.

За день до этого Армия обороны Израиля получила приказ возобновить огонь по объектам ХАМАС в Газе. Это произошло после отказа террористической группировки освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что единственный способ достичь цели Израиля по уничтожению ХАМАС – продолжить наземную операцию. Война будет продолжаться до тех пор, пока это не будет достигнуто.

ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты ХАМАС

В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении более 500 шахт, ведущих к подземным туннелям боевиков движения ХАМАС во время наземной операции в Газе.

Военные обнаружили более 800 шахт подземных туннелей ХАМАС. Около 500 шахт были уничтожены разными оперативными методами, в частности, с помощью взрывчатки и блоков, – говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые из туннельных шахт объединяли стратегические объекты. Кроме того, Армия обороны Израиля разрушила многие километры туннельных маршрутов.

ЦАХАЛ указал, что туннельные шахты находились в гражданских районах, многие из которых располагались поблизости или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки. Там обнаружили большое количество оружия.

Эти находки являются еще одним доказательством того, что группировка ХАМАС намеренно использует гражданское население и инфраструктуру как прикрытие своей террористической деятельности в Газе, – добавили израильские военные.

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