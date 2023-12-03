ЦАХАЛ уничтожил 500 туннелей боевиков ХАМАС при наземной операции в Газе

Военные Армии обороны Израиля обнаружили более 800 шахт подземных туннелей ХАМАС в Газе. Около 500 шахт были уничтожены различными оперативными методами, в том числе с помощью взрывчатки и блоков.

ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты ХАМАС

В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении более 500 шахт, ведущих к подземным туннелям боевиков движения ХАМАС во время наземной операции в Газе.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Военные обнаружили более 800 шахт подземных туннелей ХАМАС. Около 500 шахт были уничтожены разными оперативными методами, в частности, с помощью взрывчатки и блоков, – говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечается, некоторые из туннельных шахт объединяли стратегические объекты. Кроме того, Армия обороны Израиля разрушила многие километры туннельных маршрутов.

ЦАХАЛ указал, что туннельные шахты находились в гражданских районах, многие из которых располагались поблизости или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки. Там обнаружили большое количество оружия.

Эти находки являются еще одним доказательством того, что группировка ХАМАС намеренно использует гражданское население и инфраструктуру как прикрытие своей террористической деятельности в Газе, – добавили израильские военные. Поделиться

Израиль ликвидировал "гнезда" террористов

Армия обороны Израиля 22 ноября заявила, что обнаружены и уничтожены около 400 туннельных шахт боевиков ХАМАС в Газе с начала наземного наступления в октябре.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что обнаруженные входы в туннеле были расположены в гражданской инфраструктуре, включая жилые дома, школы, больницы и другие объекты.

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в использовании палестинского населения Газа как живого щита из-за умышленного размещения своей инфраструктуры в гражданском секторе.

Как сообщили в ЦАХАЛ, значительную роль в уничтожении туннелей группировки ХАМАС сыграли войска элитного инженерного боевого подразделения "Яхалом".