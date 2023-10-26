ХАМАС создала тоннели под Газой за счет гуманитарной помощи — посол Израиля

Организация ХАМАС использовала средства, которые поступали на гуманитарную помощь жителям Сектора Газа для строительства серии подземных тоннелей.

ХАМАС построили тоннели под Газой за гуманитарные средства

Как заявила посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели, члены группировки для строительства такого "подземного туннельного города" использовали всю гумомопомощь, которая поступила в Газу за последние несколько лет.

Каждый тоннель стоил 3 миллиона долларов - всего Израиль обнаружил более 30 тоннелей, - рассказала израильский посол. Поделиться

Также Хотовеля подсчитала, что населению сектора Газа можно было бы оказать гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов долларов.

Однако нет, ХАМАС создал эту военную машину, это ужасное подземное метро, – отмечает она. Поделиться

Дипломат добавила, что финансовая поддержка международного сообщества использовалась боевиками, и фактически это было "злоупотребление".

Террористы ХАМАС планировали нападение на Израиль в туннелях

Боевики группировки ХАМАС при планировании нападения на Израиль долгое время использовали телефонные линии, проложенные в туннелях под Сектором Газа.

По данным источников CNN, небольшая ячейка боевиков ХАМАС планировала внезапное вторжение в Израиль. А общались они два года по сети стационарных телефонов, встроенных в сеть тоннелей.

Использование такой системы связи и разработку боевиками операции по подготовке нападения позволяют предположить разведывательные данные, предоставленные Соединенным Штатам Америки израильской стороной.

Телефонные линии в туннелях под Сектором Газа позволяли членам ХАМАСа тайно общаться, делая невозможным их отслеживание израильской разведкой.

Также утверждается, что в этих целях боевики избегали использования компьютеров и мобильных телефонов в течение двухлетнего периода.

Подобные разведывательные данные о стационарной связи в определенной степени позволяют объяснить, почему Израиль и США не ожидали такой атаки ХАМАС 7 октября.