ХАМАС створила тунелі під Газою за кошти гуманітарної допомоги — посол Ізраїлю

Організація ХАМАС використала кошти, які надходили на гуманітарну допомогу жителям Сектору Газа, для спорудження серії підземних тунелів.

ХАМАС збудували тунелі під Газою за гуманітарні кошти

Як заявила посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі, члени угруповання для будівництва такого "підземного тунельного міста" використав усю гумдопомогу, яка надійшла до Гази за останні кілька років.

Кожен тунель коштував 3 мільйони доларів - загалом Ізраїль виявив понад 30 тунелів, - розповіла ізраїльський посол. Поширити

Також Хотовелі підрахувала, що населенню сектору Газа можна було б надати гуманітарну допомогу на суму 100 мільйонів доларів.

Проте ні, ХАМАС створив цю військову машину, це жахливе підземне метро, - наголошує вона. Поширити

Дипломат додала, що фінансова підтримка міжнародної спільноти використовувалася бойовиками, і фактично це було "зловживання".

Терористи ХАМАС планували напад на Ізраїль у тунелях

Бойовики угруповання ХАМАС при плануванні нападу на Ізраїль тривалий час використовували телефонні лінії, прокладені в тунелях під Сектором Газа.

За даними джерел CNN, невеликий осередок бойовиків ХАМАС планував раптове вторгнення в Ізраїль. А спілкувалися вони два роки через мережу стаціонарних телефонів, вбудованих в мережу тунелів.

Використання такої системи зв'язку та розробку бойовиками операції з підготовки нападу дозволяють припустити розвідувальні дані, надані Сполученим Штатам Америки ізраїльською стороною.

Телефонні лінії в тунелях під Сектором Газа дозволяли членам ХАМАСу таємно спілкуватися, унеможливлюючи їх відстеження ізраїльською розвідкою.

Також стверджується, що з цією метою бойовики уникали використання комп'ютерів та мобільних телефонів упродовж дворічного періоду.

Подібні розвідувальні дані про стаціонарний зв'язок певною мірою дозволяють пояснити, чому Ізраїль та США не очікували такої атаки ХАМАС 7 жовтня.