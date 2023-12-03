ЦАХАЛ знищив 500 тунелів бойовиків ХАМАС при наземній операції в Газі

Військові Армії оборони Ізраїлю виявили понад 800 шахт до підземних тунелів ХАМАС у Газі. Близько 500 шахт було знищено різними оперативними методами, зокрема, за допомогою вибухівки та блоків.
ЦАХАЛ руйнує тунелі та шахти ХАМАС
В Армії оборони Ізраїлю заявили про знищення понад 500 шахт, які ведуть до підземних тунелів бойовиків руху ХАМАС, під час наземної операції у Секторі Гази.
Про це повідомили у Telegram-каналі ЦАЛАХ.
Як зазначається, деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об'єкти. Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю зруйнувала багато кілометрів тунельних маршрутів.
ЦАХАЛ вказав, що тунельні шахти були розташовані у цивільних районах, багато з яких розташовувалися поблизу або всередині цивільних будівель і споруд, таких як школи, дитячі садочки, мечеті та дитячі майданчики. Там знайшли велику кількість зброї.
Ізраїль ліквідував “гнізда” терористів
Армія оборони Ізраїлю 22 листопада заявила, що виявлено та знищено близько 400 тунельних шахт бойовиків ХАМАС в Газі з початку наземного наступу у жовтні.
Про це пише видання The Times of Israel.
Зазначається, що виявлені входи в тунелі були розташовані у цивільній інфраструктурі, включно з житловими будинками, школами, лікарнями та іншими об’єктами.
ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у використанні палестинського населення Гази як живого щита через навмисне розміщення своєї інфраструктуру в цивільному секторі.
Як повідомили у ЦАХАЛ, значну роль у знищенні тунелів угруповання ХАМАС зіграли війська елітного інженерного бойового підрозділу “Яхалом”.
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