ЦАХАЛ знищив 500 тунелів бойовиків ХАМАС при наземній операції в Газі

Військові Армії оборони Ізраїлю виявили понад 800 шахт до підземних тунелів ХАМАС у Газі. Близько 500 шахт було знищено різними оперативними методами, зокрема, за допомогою вибухівки та блоків.

ЦАХАЛ руйнує тунелі та шахти ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю заявили про знищення понад 500 шахт, які ведуть до підземних тунелів бойовиків руху ХАМАС, під час наземної операції у Секторі Гази.

Про це повідомили у Telegram-каналі ЦАЛАХ.

Військові виявили понад 800 шахт до підземних тунелів ХАМАС. Близько 500 шахт було знищено різними оперативними методами, зокрема, за допомогою вибухівки та блоків, – йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначається, деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об'єкти. Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю зруйнувала багато кілометрів тунельних маршрутів.

ЦАХАЛ вказав, що тунельні шахти були розташовані у цивільних районах, багато з яких розташовувалися поблизу або всередині цивільних будівель і споруд, таких як школи, дитячі садочки, мечеті та дитячі майданчики. Там знайшли велику кількість зброї.

Ці знахідки є ще одним доказом того, що угруповання ХАМАС навмисно використовує цивільне населення та інфраструктуру як прикриття для своєї терористичної діяльності в Газі, – додали ізраїльські військові. Поширити

Ізраїль ліквідував “гнізда” терористів

Армія оборони Ізраїлю 22 листопада заявила, що виявлено та знищено близько 400 тунельних шахт бойовиків ХАМАС в Газі з початку наземного наступу у жовтні.

Про це пише видання The Times of Israel.

Зазначається, що виявлені входи в тунелі були розташовані у цивільній інфраструктурі, включно з житловими будинками, школами, лікарнями та іншими об’єктами.

ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у використанні палестинського населення Гази як живого щита через навмисне розміщення своєї інфраструктуру в цивільному секторі.

Як повідомили у ЦАХАЛ, значну роль у знищенні тунелів угруповання ХАМАС зіграли війська елітного інженерного бойового підрозділу “Яхалом”.