ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ подтвердил, что войска ПВО сбили в ночь на 1 декабря одну ракету, выпущенную боевиками по израильским общинам близ Газы. В 7 утра израильская армия заявила о продолжении войны в Газе.

ХАМАС нарушил перемирие

Израильская армия объявила о возобновлении боевых действий в Газе против боевиков ХАМАС 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, обстрелял израильскую территорию, – заявили в ЦАХАЛе. Поделиться

Ночью 1 декабря в израильском городе Сдерот и близлежащих районах раздались сирены ракетной тревоги. Вскоре там прогремели взрывы, сопровождавшиеся вспышками.

ЦАХАЛ подтвердил, что войска ПВО сбили одну ракету, выпущенную боевиками по израильским общинам вблизи Газы. Там отметили, что сообщений о травмированных или повреждениях в результате взрывов не поступало.

Нападение стало первым за неделю сравнимого покоя и произошло буквально за час до окончания семидневного перемирия.

В этой связи израильские войска приняли решение о возобновлении боевых действий на территории Газы и против террористической организации ХАМАС.

При этом ранее СМИ заявляли, что Израиль и ХАМАС договорились еще продлить перемирие за несколько часов до его окончания.

Отмечалось, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС, который был заключен при посредничестве Катара, неоднократно продлевался, но соглашение сталкивалось с возможными срывами.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАС о прекращении огня на территории Газы и освобождении заложников.

Первую группу заложников боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС уволил и передал Красному кресту группу из 17 человек.

Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАС Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников.