ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ підтвердив, що війська ППО збили в ніч проти 1 грудня одну ракету, випущену бойовиками по ізраїльських громадах поблизу Гази. О 7 ранку ізраїльська армія заявила про продовження війни у Газі.

ХАМАС порушив перемир’я

Ізраїльська армія оголосила про відновлення бойових дій у Газі проти бойовиків ХАМАС 1 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ у Telegram.

ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію, – заявили в ЦАХАЛ. Поширити

Вночі 1 грудня в ізраїльському місті Сдерот та прилеглих районах пролунали сирени ракетної тривоги. Незабаром там прогриміли вибухи, які супроводжувалися спалахами.

ЦАХАЛ підтвердив, що війська ППО збили одну ракету, випущену бойовиками по ізраїльських громадах поблизу Гази. Там зазначили, що повідомлень про травмованих чи пошкодження внаслідок вибухів не надходило.

Напад став першим за тиждень порівняного спокою і трапився буквально за годину до закінчення семиденного перемир’я.

У зв'язку з цим ізраїльські війська прийняли рішення щодо відновлення бойових дій на території Гази та проти терористичної організації ХАМАС.

При цьому раніше ЗМІ заявляли, що Ізраїль та ХАМАС домовились ще подовжити перемир'я за декілька годин до його закінчення.

Зазначалося, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який був укладений за посередництва Катару, неодноразово подовжувався, але також угода стикалася з можливими зривами.

Звільнення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про припинення вогню на території Гази та звільнення заручників.

Так, першу групу заручників бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб.

Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАС Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.