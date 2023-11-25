ЦАХАЛ підтвердив. ХАМАС передав 20 заручників Червоному Хресту

Заручників планується доставити на єгипетський прикордонний перехід Рафах, де їх зустрінуть ізраїльські офіційні особи.

ХАМАС передав заручників

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що передало Червоному Хресту 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників для звільнення, ЦАХАЛ підтвердив цю інформацію.

Про це повідомило The Times of Israel.

Ввечері 25 листопада ХАМАС заявив, що передав Червоному Хресту 20 заручників – 13 ізраїльтян і 7 іноземців.

Заручників планується доставити на єгипетський прикордонний перехід Рафах, де їх передадуть ізраїльським офіційним особам.

ЦАХАЛ підтвердив, що 13 ізраїльських заручників перебувають у руках Червоного Хреста і прямують до контрольно-пропускного пункту Рафах у Єгипті. Звідти їх зустрінуть ізраїльські офіційні особи і перевезуть на ізраїльську територію.

Раніше в суботу військове крило ХАМАС заявило, що вирішило відкласти звільнення другої групи ізраїльських заручників через нібито невиконання Ізраїлем умов угоди.

Перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя.

Увечері 24 листопада перші 13 ізраїльських заручників у супроводі співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста виїхали з Сектору Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що інтенсивні бойові дії на Близькому Сході триватимуть щонайменше два місяці після тимчасового перемир’я.

Після припинення зупинки вогню з ХАМАС ізраїльські військові негайно повернуться до нанесення ударів по Газі.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві виданню The Times of Israel.

Халеві впевнений, що припинення вогню і угода з заручниками не відбулися б без тиску ЦАХАЛ на ХАМАС.