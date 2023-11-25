ЦАХАЛ подтвердил. ХАМАС передал 20 заложников Красному Кресту

Заложников планируется доставить на египетский пограничный переход в Рафах, где их встретят израильские официальные лица.

ХАМАС передал заложников

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что передала Красному Кресту 13 израильских и 7 иностранных заложников для освобождения, ЦАХАЛ подтвердил эту информацию.

Об этом сообщил The Times of Israel.

Вечером 25 ноября ХАМАС заявил, что передал Красному Кресту 20 заложников – 13 израильтян и 7 иностранцев.

Заложников планируется доставить на египетский пограничный переход по Рафаху, где их передадут израильским официальным лицам.

ЦАХАЛ подтвердил, что 13 израильских заложников находятся в руках Красного Креста и направляются в контрольно-пропускной пункт Рафах в Египте. Оттуда их встретят израильские официальные лица и будут перевезены на израильскую территорию.

Ранее в субботу военное крыло ХАМАС заявило, что решило отложить освобождение второй группы израильских заложников из-за якобы невыполнения Израилем условий соглашения.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие.

Вечером 24 ноября первые 13 израильских заложников в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста выехали из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что интенсивные боевые действия на Ближнем Востоке продлятся не менее двух месяцев после временного перемирия.

После прекращения остановки огня из ХАМАСа израильские военные немедленно вернутся к нанесению ударов по Газе.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герц Халеви изданию The Times of Israel.

Халеви уверен, что прекращение огня и соглашение с заложниками не состоялись бы без давления ЦАХАЛ на ХАМАС.