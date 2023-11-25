ХАМАС специально затягивает освобождение заложников — The Jerusalem Post

Палестинская террористическая группировка ХАМАС затягивает освобождение еще 13 израильских заложников, переданных на попечение Красного Креста. Боевики призвали Израиль пустить больше грузовиков с продовольствием в северную часть сектора Газа.

ХАМАС затягивает освобождение заложников, заявляя о "нарушениях" со стороны Израиля

Источники издания сообщают, что египетские и катарские посредники работают над решением проблемы задержки в обмене заложниками.

В свою очередь The Times of Israel сообщает, что военное крыло ХАМАС объявило, что оно решило отложить освобождение второй партии заложников, хотя незадолго до этого официальный представитель ХАМАС заявил, что освобождение уже продолжается.

Военное крыло заявляет, что откладывает освобождение заложников "до тех пор, пока оккупация не начнет соблюдать условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть Сектора Газа, а также в связи с несоблюдением согласованных стандартов освобождения заключенных".

Однако Израиль пропустил в сектор 200 грузовиков, как того требует соглашение, и израильский военный представитель COGAT по связям с палестинцами сообщил ранее, что 50 из этих грузовиков достигли севера Газа.

В то же время, ранее высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Ноно заявил, что Израиль якобы не выполнил условия по освобождению палестинских заключенных, на которых ХАМАС настаивал, чтобы они были освобождены в ином порядке, чем это было сделано Израилем.

Израиль пригрозил возобновить боевые действия

По данным СМИ, израильский чиновник угрожает, что если следующая партия израильских заложников не будет освобождена из Сектора Газа до полуночи, он возобновит военные действия.

Слова чиновника были приведены в ряде ивритских СМИ, однако официального подтверждения не было.

Вторую партию заложников должны были освободить в 16:00, но до сих пор не приступили к этому процессу.