Байден назвал неожиданную причину нападения ХАМАС на Израиль

По мнению американского лидера Джо Байдена, сближение его страны с Саудовской Аравией было одной из главных причин атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября.
Почему ХАМАС решил напасть на Израиль - версия Байдена
Джо Байден также напомнил о том, что во время саммита G20 ему не удалось добиться принятия резолюции, содержащей планы построить железную дорогу через весь Ближний Восток в Саудовскую Аравию, Израиль и далее в Европу.
По его словам, существует огромный интерес к координации действий для изменения динамики в регионе, чтобы наконец достичь долговременного мира.
Как США комментируют последние события на Ближнем Востоке
24 ноября Джо Байден поприветствовал договоренность об освобождении заложников, захваченных террористами ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня.
Официальный Вашингтон также в очередной раз напомнил международному сообществу, что террористические действия группировки ХАМАС против Израиля являются геноцидом.
Несмотря на это, глава Белого дома предупредил израильского лидера Биньямина Нетаньяху о том, что оккупация Газы была бы "большой ошибкой".
По словам Нетаньяху, после победы в войне Тель-Авив возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Против этого решения выступают Штаты и Евросоюз.
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