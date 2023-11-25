Байден назвал неожиданную причину нападения ХАМАС на Израиль

По мнению американского лидера Джо Байдена, сближение его страны с Саудовской Аравией было одной из главных причин атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября.

Почему ХАМАС решил напасть на Израиль - версия Байдена

Я не могу доказать..., но я считаю, что одной из причин, по которой ХАМАС нанес удар, было то, что они знали, что я очень тесно сотрудничаю с саудитами и другими странами региона, чтобы принести мир путем признания Израиля и его права на существование, – поделился своим мнением по этому поводу президент США. Поделиться

Джо Байден также напомнил о том, что во время саммита G20 ему не удалось добиться принятия резолюции, содержащей планы построить железную дорогу через весь Ближний Восток в Саудовскую Аравию, Израиль и далее в Европу.

По его словам, существует огромный интерес к координации действий для изменения динамики в регионе, чтобы наконец достичь долговременного мира.

И это то, над чем я собираюсь продолжать работать, – подытожил американский лидер. Поделиться

Как США комментируют последние события на Ближнем Востоке

24 ноября Джо Байден поприветствовал договоренность об освобождении заложников, захваченных террористами ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня.

Официальный Вашингтон также в очередной раз напомнил международному сообществу, что террористические действия группировки ХАМАС против Израиля являются геноцидом.

Несмотря на это, глава Белого дома предупредил израильского лидера Биньямина Нетаньяху о том, что оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

По словам Нетаньяху, после победы в войне Тель-Авив возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Против этого решения выступают Штаты и Евросоюз.