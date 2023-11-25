Байден назвав неочікувану причину нападу ХАМАС на Ізраїль

На думку американського лідера Джо Байдена, зближення його країни із Саудівською Аравією було однією з головних причин атаки терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Чому ХАМАС вирішив напасти на Ізраїль — версія Байдена

Я не можу довести..., але я вважаю, що однією з причин, чому ХАМАС завдав удару, було те, що вони знали, що я дуже тісно співпрацюю з саудитами та іншими країнами регіону, щоб принести мир шляхом визнання Ізраїлю та його права на існування, – поділився своїми думками з цього приводу президент США. Поширити

Джо Байден також нагадав про те, що під час саміту G20 його не вдалося добитися ухвалення резолюції, яка містить плани побудувати залізницю через весь Близький Схід до Саудівської Аравії, Ізраїлю і далі до Європи.

За його словами, існує величезна зацікавленість у координації дій задля зміни динаміки в регіоні, щоб нарешті досягти довготривалого миру.

І це те, над чим я збираюся продовжувати працювати, – підсумував американський лідер. Поширити

Як США коментують останні події на Близькому Сході

24 листопада Джо Байден привітав домовленість про звільнення заручників, захоплених терористами ХАМАС під час нападу на Ізраїль, в обмін на припинення вогню.

Офіційний Вашингтон також вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що терористичні дії угруповання ХАМАС проти Ізраїлю є геноцидом.

Попри це очільник Білого дому попередив ізраїльського лідера Біньяміну Нетаньягу про те, що окупація Гази була б "великою помилкою".

За словами Нетаньягу, після перемоги у війні Тель-Авів візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Проти цього рішення виступають Штати та Євросоюз.