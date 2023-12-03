В Белом доме предположили аналогичные действия в случае схожей с Израилем ситуации

США действовали бы так же, как действует Израиль в случае аналогичного нападения, как тот, что 7 октября совершили боевики террористической палестинской группировки ХАМАС из Сектора Газы.
США действовали бы так же, как действует Израиль в случае аналогичного нападения
Он также отметил, что США продолжают делиться с израильскими военными своим опытом и практикой ведения боевых действий в городских условиях.
Кирби заверил, что США не собираются прекращать поставки Израилю необходимой военной помощи, но хотят, чтобы сопутствующих жертв среди гражданских было меньше.
Что говорят в Израиле
Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Халеви заявил, что израильские военные начинают действовать в южной части Сектора Газы, в то время как наземная операция продолжается в северной части.
По словам Халеви, командиры ХАМАСа будут встречать ЦАХАЛ повсюду.
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