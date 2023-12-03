В Белом доме предположили аналогичные действия в случае схожей с Израилем ситуации

США действовали бы так же, как действует Израиль в случае аналогичного нападения, как тот, что 7 октября совершили боевики террористической палестинской группировки ХАМАС из Сектора Газы.

США действовали бы так же, как действует Израиль в случае аналогичного нападения

Израиль — это суверенное государство, подвергшееся жестокому нападению 7 октября. Они имеют полное право и обязанность преследовать террористическую группу, совершившую эти атаки. Кстати, они ясно дали понять, что собираются сделать это снова и еще больше. Они имеют полное право и обязанность следовать за ними. Мы бы сделали то же - любая нация, - подчеркнул спикер Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби. Поделиться

Он также отметил, что США продолжают делиться с израильскими военными своим опытом и практикой ведения боевых действий в городских условиях.

Кирби заверил, что США не собираются прекращать поставки Израилю необходимой военной помощи, но хотят, чтобы сопутствующих жертв среди гражданских было меньше.

Конечно, мы собираемся делиться тем, чем положено делиться с друзьями. Они принимают эти решения. Они выбирают цели, которые они будут поражать. Мы, очевидно, продолжим говорить с ними о том, чтобы быть максимально осторожными. Мы не хотим видеть больше убийств невинных мирных жителей, – отметил Кирби. Поделиться

Что говорят в Израиле

Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Халеви заявил, что израильские военные начинают действовать в южной части Сектора Газы, в то время как наземная операция продолжается в северной части.

Вчера и сегодня мы убивали командиров батальонов, командиров рот и многих боевиков ХАМАС. А вчера утром мы начали то же самое на юге сектора Газа. Это будет не менее мощная операция, чем сделки в северной части Газы. Она принесет не меньшие результаты, – цитирует израильского военного издания The Times of Israel. Поделиться

По словам Халеви, командиры ХАМАСа будут встречать ЦАХАЛ повсюду.