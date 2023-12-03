В Израиле заявили об убийстве главаря боевиков ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

В Израиле заявили об убийстве главаря боевиков ХАМАС

Израиль
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Источник:  The Times of Israel

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что убила командира батальона ХАМАС. Он спланировал нападение на Израиль 7 октября.

ЦАХАЛ заявил об убийстве главаря боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что убила командира батальона ХАМАС, ответственного за несколько смертельных нападений на мирных жителей и солдат, продолжая обстреливать террористические объекты в секторе Газа и готовиться к наземному наступлению на юге анклава.

Он спланировал и направил террористов 7 октября в Израиль. Представитель ЦАХАЛа заявил, что военные убили командира батальона ХАМАСа Шеджайя в результате авиаудара.

Армия опубликовала видео удара, в результате которого погиб командир.

Мы сосредоточены на продолжении ликвидации Хамаса и создании условий для возвращения дополнительных заложников, сказал начальник штаба генерал-лейтенант Халеви в комментариях, предоставленных ЦАХАЛ.

В последние дни ЦАХАЛ подтверждает смерть нескольких заложников, удерживаемых ХАМАСом, благодаря новым разведывательным данным и данным, полученным войсками.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС вторгся в Израиль и начал убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Израиль объявил операцию "Железные мечи" и стал обстреливать места террористов в секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

На прошлой неделе Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о временном прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Первую группу заложников ХАМАС отпустил 24 ноября.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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