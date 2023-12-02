Израиль планирует создать буферную зону в Газе после завершения войны – Reuters

Израиль планирует создать буферную зону на границе Сектора Газа, чтобы предотвратить будущие возможные атаки после завершения войны.
В Газе хотят создать буферную зону
Отмечается, что Тель-Авив проинформировал о своих планах ряд арабских стран. В частности, Египет, Иорданию, Соединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию.
Как пишет издание, инициатива не свидетельствует о скором прекращении наступления Израиля, впрочем показывает то, что Тель-Авив выходит за пределы признанных арабских посредников, таких как Египет или Катар, в своем стремлении сформировать послевоенное устройство Газы.
Представитель ОАЭ в комментарии не ответил прямо на вопрос, сообщили ли Абу-Дали о намерении создать буферную зону, однако отметил, что его страна "поддержит любые будущие послевоенные договоренности, согласованные всеми заинтересованными сторонами" для достижения стабильности и создания палестинского государства.
Советник по внешней политике премьер-министра Израиля Офир Фальк, отвечая на вопрос о планах по буферной зоне, заявил, что план базируется на трехуровневом процессе, в частности: уничтожении ХАМАСа, демилитаризации Газа и дерадикализации анклава.
Тем временем арабские страны назвали намерения Израиля уничтожить ХАМАС невозможными.
Один из американских чиновников подтвердил информацию о том, что Израиль действительно делился идеей создать буферную зону, впрочем, не рассказал с кем именно. В то же время он отметил, что Белый дом выступает против любого плана, уменьшающего размер палестинской территории.
Война в Израиле
7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.
24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.
1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.
Как рассказывал The Times of Israel, Тель-Авив планирует в будущем начать охоту на предводителей ХАМАС по всему миру. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже намекал на это, однако это вызвало гнев среди тех, кто считает необходимым держать такие планы в тайне.
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