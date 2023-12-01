В Израиле назвали количество заложников, которых ХАМАС содержит в Газе

ХАМАС удерживает в секторе Газа еще 137 заложников после того, как 110 уже вернулись домой.

Сколько заложников ХАМАС содержит в Газе

Среди тех, кто все еще находится в плену боевиков после перемирия, 115 мужчин, 20 женщин и двое детей. Десять заложников в возрасте 75 лет и старше.

Леви добавил, что большинство заложников – 126 человек – израильтяне, а 11 – иностранные граждане, в том числе восемь из Таиланда.

По его словам, семь человек до сих пор числятся пропавшими без вести после первого нападения ХАМАСа 7 октября.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так, первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС уволил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников.