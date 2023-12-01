В Ізраїлі назвали кількість заручників, яких ХАМАС утримує у Газі

ХАМАС утримує в Секторі Газа ще 137 заручників після того, як 110 уже повернулися додому.

Скільки заручників ХАМАС утримує у Газі

Серед тих, хто все ще перебуває в полоні бойовиків після закінчення перемир'я, 115 чоловіків, 20 жінок і двоє дітей. Десять заручників віком 75 років і старші.

Леві додав, що більшість заручників - 126 осіб - ізраїльтяни, а 11 - іноземні громадяни, зокрема вісім із Таїланду.

За його словами, семеро людей досі вважаються зниклими безвісти після першого нападу ХАМАСу 7 жовтня.

Визволення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.