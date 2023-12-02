Ізраїль планує створити буферну зону в Газі після завершення війни — Reuters

В Газі хочуть створити буферну зону

Зазначається, що Тель-Авів проінформував про свої плани низку арабських країн. Зокрема, Єгипет, Йорданію, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину.

Як пише видання, ініціатива не свідчить про швидке припинення наступу Ізраїля, втім показує те, що Тель-Авів виходить за межі визнаних арабських посередників, таких як Єгипет або ж Катар, у своєму прагненні сформувати післявоєнний устрій Гази.

Ізраїль хоче створити буферну зону між Газою та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню бойовиків ХАМАС або інших бойовиків і нападу на Ізраїль, - заявив високопоставлений чиновник регіональної служби безпеки. Поширити

Представник ОАЕ в коментарі не відповів прямо на запитання, чи повідомили Абу-Далі про намір створити буферну зону, втім відзначив, що його країна "підтримає будь-які майбутні післявоєнні домовленості, узгоджені всіма зацікавленими сторонами" для досягнення стабільності й створення палестинської держави.

Радник із зовнішньої політики прем'єр-міністра Ізраїлю Офір Фальк, відповідаючи на запитання про плани щодо буферної зони, заявив, що план базується на трирівневому процесі, зокрема: знищенні ХАМАСу, демілітаризації Гази й дерадикалізації анклаву.

Буферна зона може бути частиною процесу демілітаризації, - сказав він. Поширити

Тим часом арабські країни назвали наміри Ізраїля знищити ХАМАС неможливими.

Один з американських чиновників підтвердив інформацію про те, що Ізраїль дійсно ділився ідеєю створити буферну зону, втім не розповів з ким саме. Водночас він зауважив, що Білий дім виступає проти будь-якого плану, який зменшує розмір палестинської території.

Йорданія, Єгипет та інші арабські держави висловлюють побоювання, що Ізраїль хоче витіснити палестинців з Гази, повторюючи позбавлення палестинців землі, від якого вони постраждали, коли Ізраїль був створений у 1948 році. Ізраїльський уряд заперечує таку мету, - пише Reuters. Поширити

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Як розповідав The Times of Israel, Тель-Авів планує в майбутньому розпочати полювання на ватажків ХАМАСу по всьому світу. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вже натякав на це, однак це викликало гнів серед тих, хто вважає за необхідне тримати такі плани в таємниці.