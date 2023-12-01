Израиль разрабатывает планы глобальной кампании по ликвидации лидеров ХАМАСа — The Times of Israel

Израиль планирует охотиться на лидеров ХАМАС по всему миру, как только он завершит борьбу с группировкой в Секторе Газа.

Израиль разрабатывает планы глобальной кампании по ликвидации лидеров ХАМАС

Отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал спецслужбам разработать планы убийства лидеров группировки за пределами Газа. В частности, речь идет руководителей, проживающих в Турции, Катаре и других странах.

Как сообщает WSJ, после нападения седьмого октября Израиль призвали немедленно убить лидера ХАМАС Халеда Мешааля и других. Если бы это было сделано на территории Катара или Турции, это могло бы осложнить дипломатические переговоры по освобождению заложников. Потому эту идею отвергли.

Журналисты отмечают, что Нетаньяху намекнул на планы Израиля по убийствам за рубежом в своем обращении в конце ноября. Это вызвало гнев тех, кто предпочитал держать будущую кампанию в тайне.

Газета также сообщает, что Израиль рассматривает возможность изгнания из Газы боевиков ХАМАС низшего звена, чтобы сократить войну.

ЦАХАЛ планирует охотиться на лидеров ХАМАСа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал шпионским агентствам разработать план ликвидации лидеров ХАМАС за пределами Сектора Газа, проживающих в Турции, Катаре или других странах.

В 1970-х годах Израиль уже начал многолетнюю кампанию по ликвидации палестинских террористов, причастных к теракту на Олимпийских играх в Мюнхене.

Некоторые призывали Израиль немедленно ликвидировать лидера ХАМАС Халеда Мешааля после нападения боевиков 7 октября, впрочем, если это сделать на территории Катара или Турции, это могло бы осложнить дипломатические усилия по освобождению заложников. Поэтому идея была отвергнута.

Отмечается, что Нетаньяху уже намекал на планы ликвидировать лидеров ХАМАСа во всем мире во время обращения в ноябре, что вызвало гнев среди тех, кто считает необходимым держать такие планы в тайне.