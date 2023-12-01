Ізраїль розробляє плани глобальної кампанії з ліквідації лідерів ХАМАСу — The Times of Israel

Ізраїль планує полювати на лідерів ХАМАСу по всьому світу, як тільки він завершить боротьбу з угрупованням в Секторі Гази.

Ізраїль розробляє плани глобальної кампанії з ліквідації лідерів ХАМАС

Зазначається, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу наказав спецслужбам розробити плани вбивства лідерів угруповання за межами Гази. Зокрема йдеться керівників, які проживають в Туреччині, Катарі та інших країнах.

Як повідомляє WSJ, після нападу сьомого жовтня Ізраїль закликали негайно вбити лідера ХАМАСу Халеда Мешааля та інших. Якби це було зроблено на території Катару або Туреччини, то це могло б ускладнити дипломатичні перемовини зі звільнення заручників. Тому цю ідею відкинули.

Журналісти зауважують, що Нетаньягу натякнув на плани Ізраїлю щодо вбивств за кордоном у своєму зверненні наприкінці листопада. Це викликало гнів тих, хто вважав за краще тримати майбутню кампанію в таємниці.

Газета також повідомляє, що Ізраїль розглядає можливість вигнання з Гази бойовиків ХАМАСу нижчої ланки, щоб скоротити війну.

ЦАХАЛ планує полювати на лідерів ХАМАСу

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наказав шпигунським агентствам розробити план ліквідації лідерів ХАМАСу за межами Сектора Газа, які проживають в Туреччині, Катарі, чи інших країнах.

У 1970-х роках Ізраїль вже розпочинав багаторічну кампанію з ліквідації палестинських терористів, які були причетні до теракту на Олімпійських іграх у Мюнхені.

Дехто закликав Ізраїль негайно ліквідувати лідера ХАМАСу Халеда Мешааля після нападу бойовиків 7 жовтня, втім, якщо це зробити на території Катару чи Туреччини, це могло б ускладнити дипломатичні зусилля зі звільнення заручників. Через це ідея була відкинути.

Зазначається, що Нетаньяху вже натякав на плани ліквідовувати лідерів ХАМАСу по усьому світу під час звернення в листопаді, що викликало гнів серед тих, хто вважає за необхідне тримати такі плани в таємниці.