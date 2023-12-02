Израиль планирует "длительную войну" и хочет уничтожить трех лидеров ХАМАС — FT

В Израиле планируется проведение военной кампании против ХАМАС на год или более, причем наиболее интенсивная фаза наземного наступления будет продолжаться в начале 2024 года.

Израиль планирует долгую войну против ХАМАС

Несколько человек, знакомых со стратегией, сообщили, что израильские войска, расположенные на севере Газы, будут продвигаться вглубь юга осажденного анклава.

Цели включают убийство трех главных лидеров ХАМАСа - Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы.

Одновременно войска хотят обеспечить "решающую" военную победу против 24 батальонов группировки и сети подземных тоннелей и уничтожив его "руководящий потенциал в Газе".

Это будет очень долгая война. . . Пока мы еще не на полпути до достижения наших целей, — сказал один из людей, знакомых с военными планами Израиля. Поделиться

По словам людей, общая стратегия Израиля по Газе является гибкой, а время зависит от нескольких факторов, включая оперативный прогресс на месте, международное давление и возможности освободить израильских заложников.

Прекращение перемирия между ХАМАС и Израилем

1 декабря Израиль и ХАМАС возобновили бои, нарушив паузу в военных действиях, которая позволила взаимному обмену заложниками на пленными. Израиль заявил, что возвращается к боям, чтобы «устранить ХАМАС».

На возобновившуюся интенсивную наземную операцию, вероятно, понадобится еще несколько месяцев.

После этого наступит фаза переходного периода и стабилизации при меньшей военной интенсивности, которая может продолжаться до конца 2024 года.

В отличие от предыдущих израильских военных операций и войн один израильский чиновник предположил, что окончательной точки войны не будет.