Ізраїль планує "тривалу війну" і хоче знищити трьох лідерів ХАМАС — FT

В Ізраїлі планують проведення військової кампанії проти ХАМАС на рік або більше, причому найбільш інтенсивна фаза наземного наступу триватиме на початку 2024 року.

Ізраїль планує довгу війну проти ХАМАС

Кілька людей, знайомих зі стратегією, повідомили, що ізраїльські війська, які розміщені на півночі Гази, просуватимуться вглиб півдня обложеного анклаву.

Цілі включають вбивство трьох головних лідерів ХАМАСу — Ях’ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа та Марвана Ісси.

Одночасно війська хочуть забезпечити «вирішальну» військову перемогу проти 24 батальйонів угруповання та мережі підземних тунелів і знищивши його «керівний потенціал у Газі».

Це буде дуже довга війна. . . Наразі ми ще не на півдорозі до досягнення наших цілей, — сказав один із людей, знайомих із військовими планами Ізраїлю. Поширити

За словами людей, загальна стратегія Ізраїлю щодо Гази є гнучкою, а час залежить від кількох чинників, включаючи оперативний прогрес на місці, міжнародний тиск і можливості звільнити ізраїльських заручників

Припинення перемир’я між ХАМАС та Ізраїлем

1 грудня Ізраїль і ХАМАС відновили бої, порушивши паузу у військових діях, яка уможливила взаємний обмін заручниками на полоненими. Ізраїль заявив, що повертається до бою, щоб «усунути ХАМАС».

На відновлену інтенсивну наземну операцію, ймовірно, знадобиться ще кілька місяців.

Після цього настане фаза «перехідного періоду та стабілізації» за меншої військової інтенсивності, яка може тривати до кінця 2024 року.

На відміну від попередніх ізраїльських військових операцій і воєн, один ізраїльський чиновник припустив, що остаточної точки війни не буде.