NYT розкрило неочікувану правду про війну Ізраїля та ХАМАС

Авторитетне американське видання The New Tork Times дізналося про те, що у Тель-Авіві чудово знали про плани ХАМАС напасти на Ізраїль ще за рік до вторгнення.

Атака ХАМАС на Ізраїль не була несподіванкою

За словами журналістів, у їхньому розпорядженні журналістів опинився документ, у якому описується методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо Гази, захоплення міст Ізраїлю та штурм ключових військових баз, зокрема, штабу дивізії.

Цей документ налічує 40 сторінок. Офіційний Тель-Авів називає його "Єрихонська стіна".

Що важливо розуміти, у ньому вкрай детально описується те саме руйнівне вторгнення, жертвами якого стали 1200 людей.

Окрім того, наголошується, що представники ЦАХАЛ та ізраїльські розвідники знали про цей план, однак проігнорували його, оскільки не вірили в те, що терористи зможуть втілити його в життя.

Бойовики виконали відповідний план з шокуючою точністю. У цьому документі йшлося про шквал ракет на початку атаки, безпілотники для виведення з ладу камер спостереження й автоматичних кулеметів уздовж кордону. Крім того, йдеться про масове вторгнення бойовиків на території Ізраїлю на парапланах, мотоциклах і пішки. Поширити

Чи знав про цей план лідер Ізраїлю

Згідно з даними журналістів, згаданий документ був справді широко розповсюдженим серед ізраїльських військових і керівників розвідки.

Однак всі вони були переконані в тому, що атака такого масштабу та з такими амбіціями була поза можливостями ХАМАС.

Досі не вдалося з’ясувати, чи бачив відповідний документ прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу або інші вищі політичні лідери.