NYT раскрыло неожиданную правду о войне Израиля и ХАМАС

Авторитетное американское издание The New Tork Times узнало о том, что в Тель-Авиве отлично знали о планах ХАМАС напасть на Израиль еще за год до вторжения.

Атака ХАМАС на Израиль не была неожиданностью

По словам журналистов, в их распоряжении оказался документ, в котором описывается методический штурм, направленный на уничтожение укреплений вокруг Газы, захват городов Израиля и штурм ключевых военных баз, в частности, штаб дивизии.

Этот документ насчитывает 40 страниц. Официальный Тель-Авив называет его "Иерихонская стена".

Что важно понимать, в нем крайне подробно описывается то же разрушительное вторжение, жертвами которого стали 1200 человек.

Кроме того, указано, что представители ЦАХАЛ и израильские разведчики знали об этом плане, однако проигнорировали его, поскольку не верили в то, что террористы смогут воплотить его в жизнь.

Боевики выполнили соответствующий план с шокирующей точностью. В этом документе говорилось о шквале ракет в начале атаки, беспилотниках для выведения из строя камер наблюдения и автоматических пулеметах вдоль границы. Кроме того, речь идет о массовом вторжении боевиков на территорию Израиля на парапланах, мотоциклах и пешком. Поделиться

Знал ли об этом плане лидер Израиля

Согласно данным журналистов, упомянутый документ был действительно широко распространен среди израильских военных и руководителей разведки.

Однако все они были убеждены в том, что атака такого масштаба и с такими амбициями была вне возможностей ХАМАС.

До сих пор не удалось выяснить, видел ли соответствующий документ премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие высшие политические лидеры.