Из Сектора Газа эвакуировали 8 граждан Украины — МИД
Категория
Украина
Дата публикации

Из Сектора Газа эвакуировали 8 граждан Украины — МИД

КПП Рафах
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Источник:  УНИАН

В первый день установленного перемирия между Израилем и боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС с территории сектора Газа эвакуировали еще 8 граждан Украины.

Что известно об эвакуации украинцев из сектора Газа

По информации пресс-секретаря МИД Олега Николенко, в течение 24 ноября из Газы эвакуированы 8 граждан Украины.

Еще 26 украинцев уже были доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову.

Николенко подчеркнул, что украинский дипломатический корпус помог украинцам с возвращением домой.

Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек, - отметил представитель МИД.

Что известно о начале освобождения заложников боевиками ХАМАС

По информации издания Times of Israel, первая группа освобожденных террористами ХАМАС израильских заложников уже находится на попечении сотрудников Международного комитета Красного Креста и пересекла границу с Египтом.

Отмечается, что освобожденные заложники на автомобилях скорой помощи были перевезены из населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа в контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта и Сектора Газа.

Также сообщается, что семьи освобожденных заложников уже направляются в больницы в Израиле, куда позже должны доставить и бывших пленников.

Между тем премьер-министр Таиланда сообщил, что 12 граждан этой страны были освобождены из плена ХАМАС.

Я получил подтверждение от нашей команды национальной безопасности и министерства иностранных дел, что 12 тайских заложников были освобождены. Сотрудники посольства едут за ними через час. Имена и детали должны быть известны. Следите за обновлениями, – отметил он.

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