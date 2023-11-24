Из Сектора Газа эвакуировали 8 граждан Украины — МИД

В первый день установленного перемирия между Израилем и боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС с территории сектора Газа эвакуировали еще 8 граждан Украины.
Что известно об эвакуации украинцев из сектора Газа
По информации пресс-секретаря МИД Олега Николенко, в течение 24 ноября из Газы эвакуированы 8 граждан Украины.
Еще 26 украинцев уже были доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову.
Николенко подчеркнул, что украинский дипломатический корпус помог украинцам с возвращением домой.
Что известно о начале освобождения заложников боевиками ХАМАС
По информации издания Times of Israel, первая группа освобожденных террористами ХАМАС израильских заложников уже находится на попечении сотрудников Международного комитета Красного Креста и пересекла границу с Египтом.
Отмечается, что освобожденные заложники на автомобилях скорой помощи были перевезены из населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа в контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта и Сектора Газа.
Также сообщается, что семьи освобожденных заложников уже направляются в больницы в Израиле, куда позже должны доставить и бывших пленников.
Между тем премьер-министр Таиланда сообщил, что 12 граждан этой страны были освобождены из плена ХАМАС.
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