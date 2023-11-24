Із Сектору Гази евакуювали 8 громадян України — МЗС
Категорія
Україна
Дата публікації

Із Сектору Гази евакуювали 8 громадян України — МЗС

КПП Рафах
Джерело:  УНІАН

У перший день встановленого перемир'я між Ізраїлем і бойовиками палестинського терористичного угруповання ХАМАС з території Сектору Гази евакуювали ще 8 громадян України. 

Що відомо про евакуацію українців із Сектору Гази

За інформацією речника МЗС Олега Ніколенка, протягом 24 листопада з Гази евакуйовано 8 громадян України.

Ще 26 українців вже були доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови.

Ніколенко підкреслив, що український дипломатичний корпус допоміг українцям із поверненням додому.

Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей, - зазначив речник МЗС.

Що відомо про початок звільнення заручників бойовиками ХАМАС

За інформацією видання Times of Israel, перша група звільнених терористами ХАМАС ізраїльських заручників вже перебуває під опікою співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста і перетнула кордон з Єгиптом.

Зазначається, що звільнених заручників на автівках швидкої допомоги перевезли з населеного пункту Хан-Юніс на півдні сектора Гази до контрольно-пропускного пункту Рафах на кордоні Єгипту та Сектору Газа.

Також повідомляється, що сім'ї звільнених заручників вже прямують до лікарень в Ізраїлі, куди пізніше мають доправити і колишніх бранців.

Тим часом прем’єр-міністр Таїланду повідомив, що 12 громадян цієї країни були звільнені з полону ХАМАС.

Я отримав підтвердження від нашої команди національної безпеки та міністерства закордонних справ, що 12 тайських заручників були звільнені. Співробітники посольства їдуть за ними за годину. Їхні імена та деталі мають бути відомі. Слідкуйте за оновленнями, - зазначив він.

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