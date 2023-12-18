Ізраїль невдовзі почне наступну фазу спецоперації в Газі

Сили оборони Ізраїлю продовжують наземну операцію у Газі проти бойовиків ХАМАС. Північні райони Гази вже очищені від терористів.

Ізраїль продовжує спецоперацію проти ХАМАС

Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операцій у Газі.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

За його словами, місцеве населення, найімовірніше, зможе спочатку повернутися на північ Гази, яка була найбільш населеним районом середземноморського анклаву до вторгнення Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАС 7 жовтня.

Водночас Галлант не назвав термінів переходу до нового етапу операції.

Більшість жителів північної частини Гази дослухалися до вказівок Ізраїлю евакуюватися на південь, де військові регулярно наказують людям рухатися далі на тлі безперервних повітряних ударів і перестрілок із бойовиками ісламістського угруповання.

Скоро ми зможемо розрізняти різні райони Гази. У кожному районі, де ми виконаємо свою місію, ми зможемо поступово перейти до наступного етапу і почати роботу з повернення місцевого населення. Це означає, що на півночі це може бути досягнуто швидше, ніж на півдні, - заявив Галлант. Поширити

Що відомо про нове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

За інформацією журналістів видання, сторони готові до проведення нового раунду переговорів щодо звільнення ізраїльських заручників та паузи у бойових діях, проте мають розбіжності з приводу реалізації цих домовленностей.

Співрозмовники видання в органах безпеки Єгипту розповіли, що Каїр та Доха, які раніше вели переговори про тижневе припинення вогню і звільнення заручників, наполягали на прискоренні доставлення допомоги і відкритті КПП "Керем-Шалом" до початку переговорів.

За словами одного з ізраїльських посадовців, допомогу було дозволено до ввезення в Газу, після того як єгипетські джерела спочатку заявили, що її було затримано.

Надії на мир зросли в суботу, коли джерело повідомило, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

При цьому терористи ХАМАС вимагають, щоб список заручників, які підлягають звільненню, було складено в односторонньому порядку, і щоб ізраїльські війська були виведені за заздалегідь визначені рубежі.

Хоча Ізраїль погодився з тим, що ХАМАС визначить список, джерела повідомили, що він вимагає встановити строки та ознайомитися зі списком, перш ніж визначати час і тривалість припинення вогню.

Зі свого боку Ізраїль відмовляється виводити війська, додали джерела. ХАМАС стверджує, що повне припинення вогню є необхідною умовою для звільнення заручників, повідомили джерела.