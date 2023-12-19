У ЗСУ назвали пріоритетні цілі наступу армії РФ

Російські війська наступають на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, аби захопити нові населені пункти Донецької та Харківської областей, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Які найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Командувач Сухопутних військ додав, що на Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку.
Водночас, "не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ", додав він.
Сирський заявив, що на всіх трьох напрямках українські війська тримають оборону та знищують ворога, тож противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в‘язнів.
Попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські окупанти продовжують проведення наступальних дій.