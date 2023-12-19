У ЗСУ назвали пріоритетні цілі наступу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ назвали пріоритетні цілі наступу армії РФ

Олександр Сирський
ЗСУ

Російські війська наступають на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, аби захопити нові населені пункти Донецької та Харківської областей, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Які найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

На Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають наступальні дії ворога. Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V". Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області, - командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський .

Командувач Сухопутних військ додав, що на Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. 

Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники, – зазначив Сирський.

Водночас, "не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ", додав він.

Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога. Ряд рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами прийняли безпосередньо в районах бойових дій, - додав він.

Сирський заявив, що на всіх трьох напрямках українські війська тримають оборону та знищують ворога, тож противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в‘язнів. 

Попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські окупанти продовжують проведення наступальних дій.

За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів. На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у пріоритеті під час планування операцій, - заявив Сирський.

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