Армія РФ готується до третьої хвилі наступу на Авдіївку — експерт оцінив загрозу
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ готується до третьої хвилі наступу на Авдіївку — експерт оцінив загрозу

ЗСУ
Джерело:  24 канал

Російські загарбники невпинно концентрують на Авдіївському напрямку чималу кількість живої сили. Ба більше, ворог не припиняє наступальні операції та повільно просувається вперед. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чого можна очікувати далі.

Що відбувається навколо Авдіївки

Ні для кого не секрет, що незабаром може відбутися нова хвиля наступу солдатів РФ на українське місто.

Згідно з останніми даними, окупантам вдалося незначно просунутися в районі Степового та Первомайського.

На переконання Олександра Коваленка, будь-яке просування армії РФ на полі бою, захоплення тієї чи іншої локації, аж ніяк не покращує ситуацію на фронті.

Особливо враховуючи той факт, що цю ділянку нам все одно доведеться звільняти.

Попри це, експерт також звертає увагу на те, що для блискавичного оточення Авдіївки ворогу потрібно набагато більше ресурсів.

Станом на сьогодні армії РФ насправді бракує відповідних сил та засобів, щоб реалізувати цю мету.

Ситуація є справді напруженою. Зараз ми спостерігаємо за підготовкою росіян до третьої хвилі потужного наступу. Він може розгорнутись приблизно у 20-х числах грудня, тобто до Нового року, – прогнозує Олександр Коваленко.

Як може розвиватися ситуація навколо Авдіївки

За словами військового оглядача, наслідками наступальних дій армії РФ може стати просування в північному та південному секторі: в районі Степового, в напрямку Бердичів, а також Сєверному та Тоненькому.

Це в разі найгіршого сценарію. Якщо розглядати загально, як росіяни почали цю наступальну кампанію ще 10 жовтня і досі не досягнули бойових завдань, не виключаю, що вони повністю не зможуть виконати їх до Нового року, – пояснює експерт.

Олександр Коваленко попереджає, що наступальна операція російських загарбників на Авдіївку може перенестися і на 2024 рік.

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