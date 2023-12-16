Армия РФ готовится к третьей волне наступления на Авдеевку — эксперт оценил угрозу

Российские захватчики постоянно концентрируют на Авдеевском направлении немалое количество живой силы. Более того, враг не прекращает наступательные операции и медленно продвигается вперед. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, чего можно ожидать дальше.

Что происходит вокруг Авдеевки

Ни для кого не секрет, что в скором времени может произойти новая волна наступления солдат РФ на украинский город.

Согласно последним данным, оккупантам удалось незначительно продвинуться в районе Степного и Первомайского.

По убеждению Александра Коваленко, любое продвижение армии РФ на поле боя, захват той или иной локации отнюдь не улучшает ситуацию на фронте.

Особенно учитывая тот факт, что этот участок нам все равно придется освобождать.

Несмотря на это, эксперт также обращает внимание на то, что для молниеносного окружения Авдеевки врагу нужно гораздо больше ресурсов.

По состоянию на сегодняшний день армии РФ на самом деле не хватает соответствующих сил и средств, чтобы реализовать этот замысел.

Ситуация действительно напряженная. Сейчас мы наблюдаем подготовку россиян к третьей волне мощного наступления. Она может развернуться примерно в 20 числах декабря, то есть до Нового года, – прогнозирует Александр Коваленко. Поделиться

Как может развиваться ситуация вокруг Авдеевки

По словам военного обозревателя, последствиями наступательных действий армии РФ может стать продвижение в северном и южном секторе: в районе Степного, в направлении Бердичев, а также в Северном и Тоненском.

Это в случае худшего сценария. Если рассматривать общее, как россияне начали эту наступательную кампанию еще 10 октября до сих пор не достигли боевых задач, не исключаю, что они полностью не смогут выполнить их до Нового года, – объясняет эксперт. Поделиться

Александр Коваленко предупреждает, что наступательная операция российских захватчиков на Авдеевку могут перенести и на 2024 год.