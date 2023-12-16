Армія РФ планує захоплення Синьківки для наступу на Куп'янськ — речник ЗСУ

Активні бойові дії на напрямку розпочались ще на початку жовтня й тривають досі. Лише протягом минулої доби на фронті Сили оборони відбили 9 ворожих атак поблизу Синьківки на Харківщині.

Армія РФ активізувала наступ на Харківщині

Російські військові планують захопити Синьківку на Харківщині для подальшого наступу на Куп'янськ, аби використати його як плацдарм для подальшого наступу на захід

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в етері телемарафону.

За його словами, активні бойові дії на напрямку розпочались ще на початку жовтня й тривають досі. Лише протягом минулої доби на фронті Сили оборони відбили 9 ворожих атак поблизу Синьківки, яку ворог планує захопити для подальшого наступу на Куп'янськ, що своєю чергою може стати плацдармом для наступу на захід.

Крім того, бачимо, що ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів й таким чином намагається компенсувати втрати, які зазнає. Втрати там достатньо серйозні, – зазначив Фітьо. Поширити

Протягом минулої доби, 15 грудня, ворог:

застосував 2 дрони-камікадзе;

здійснив 258 обстрілів.

ЗСУ продовжують зменшувати популяцію російських терористів на території України. Зокрема, було ліквідовано 258 росіян та знищено 14 одиниць військової техніки ворога, серед яких 3 танки. У четвер, 14 грудня, ЗСУ знищили 9 танків та 10 БМП.

Ворог активно використовує для наступу як техніку, так і людський ресурс. Звичайно техніку більше бережуть, а людський ресурс ролі для них не відіграє. Кидають людей на штурми, розвідку боєм, та просто м'ясні штурми, не рахуючи втрати, – підсумував Володимир Фітьо. Поширити

Війська РФ пішли в наступ на Макіївку і Терни

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що попри важкі погодні умови Сили оборони відбивають ворожі атаки і штурми росіян.

Вчора окупанти рушили в бік донецьких Тернів, що неподалік від Невського, а також спробували атакувати Макіївку. Всі ці намагання завершилися для противника безрезультатно. Водночас через негоду знов ускладнено застосування авіації та дронів. Минулої доби ворог використав їх по одному разу, — проінформував Лисогор. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти вкотре обстріляли з мінометів та артилерії Невське, Білогорівку та територію Серебрянського лісу.