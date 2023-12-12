Тарнавський заявив про масовий наступ армії РФ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що два дні тому російські окупанти розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках із активним застосуванням авіації та, відповідно, керованих авіабомб.

Росіяни пішли в масовий наступ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

За дві доби – 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону, - написав він у Telegram. Поширити

Зокрема за вчора було відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

У неділю, 10 грудня, на авдіївському напрямку українські захисники відбили 49 атак і знищили 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

Тарнавський зазначає, що поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні. Також вони збільшили активність у районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби було відбито 14 атак.

Водночас, на Мелітопольському напрямку ЗСУ ведуть активні дії та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці

Тарнавський повідомив, що на цій ділянці загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб, а також знищено сім одиниць військової техніки – три танки, два ББМ та одиницю спеціальної техніки.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та Мар’їнки

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що російські окупанти задіють у штурмах колони бронетехніки, серед якої не тільки стара, а й сучасна.

Дуже відчувається. Ворог пішов уперед, вчора розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки – як на Авдіївському, так і на Мар’їнському напрямках. Активно застосовував авіацію, скидав керовані авіабомби, - підкреслив Штупун. Поширити

За його словами, підрозділи окупаційної армії РФ намагаються просунутись вперед і на півночі, і на півдні.

Йдуть колонами бронетехніки. Тобто і танки, і БМП, і БТРи. За вчора наші воїни знищили 11 російських танків та 15 бронемашин – це повністю знищили. Ще є пошкоджена техніка, яку потім допалюють наші аеророзвідники, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Штупун підкреслив, що російські військові злочинці використовують під час штурмів як стару військову техніку, наприклад, БТР МТ-ЛБ, так і нову, зокрема, досить рідкісні БТР-90.

Він зазначив, що не так давно у Запорізькій області українські військові знищили російську БМД-4 2015-2016 випуску.

Речник ОСУВ “Таврія” також додав, що командування злочинної армії РФ продовжує перекидати резерви для поповнення втрат, однак зафіксовані випадки, коли склад новоприбулих окупантів не мав при собі відповідного екіпіювання і змушений був знімати шоломи і бронежилети та інші засоби захисту з інших поранених або загиблих військових армії РФ.