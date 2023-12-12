Тарнавский заявил о массовом наступлении армии РФ на Авдеевском и Марьинском направлениях

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что два дня назад российские оккупанты начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях с активным применением авиации и, соответственно, управляемых авиабомб.

Россияне пошли в массовое наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях

За двое суток – 19 авиаударов. Нашествие продолжается. Наши воины стойко держат оборону, – написал он в Telegram. Поделиться

В частности, за вчера было отбито 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

В воскресенье, 10 декабря, на авдеевском направлении украинские защитники отразили 49 атак и уничтожили 11 российских танков и 15 других бронемашин.

Тарнавский отмечает, что вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. Также они увеличили активность в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки было отбито 14 атак.

В то же время, на Мелитопольском направлении ВСУ ведут активные действия и наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

Тарнавский сообщил, что на этом участке общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек, а также уничтожены семь единиц военной техники – три танка, два ББМ и единица специальной техники.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки и Марьинки

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что российские оккупанты задействуют в штурмах колонны бронетехники, среди которой не только старая, но и современная.

Очень чувствуется. Враг пошел вперед, вчера приступил к массированным наступательным действиям при поддержке бронетехники – как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях. Активно применял авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы, – подчеркнул Штупун. Поделиться

По его словам, подразделения оккупационной армии РФ пытаются продвинуться вперед и на севере, и на юге.

Идут колоннами бронетехники. То есть и танки, и БМП, и БТРы. Вчера наши воины уничтожили 11 российских танков и 15 бронемашин – это полностью уничтожили. Еще есть поврежденная техника, которую потом дожигают наши аэроразведчики, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

Штупун подчеркнул, что российские военные преступники используют во время штурмов как старую военную технику, например БТР МТ-ЛБ, так и новую, в частности, довольно редкие БТР-90.

Он отметил, что недавно в Запорожской области украинские военные уничтожили российскую БМД-4 2015-2016 выпуска.

Спикер ОСУВ "Таврия" также добавил, что командование преступной армии РФ продолжает опрокидывать резервы для пополнения потерь, однако зафиксированы случаи, когда состав вновь прибывших оккупантов не имел при себе соответствующей экипировки и вынужден был снимать шлемы и бронежилеты и другие средства защиты с других раненых. военной армии РФ.