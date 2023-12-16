Армия РФ планирует захват Синьковки для наступления на Купянск — пресс-секретарь ВСУ

Активные боевые действия на этом направлении начались еще в начале октября и продолжаются до сих пор. Только за прошедшие сутки на фронте Силы обороны отбили 9 вражеских атак вблизи Синьковки на Харьковщине.
Армия РФ активизировала наступление на Харьковщине
Российские военные планируют захватить Синьковку в Харьковской области для дальнейшего наступления на Купянск, чтобы использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления на запад
Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.
По его словам, активные боевые действия в направлении начались еще в начале октября и продолжаются до сих пор. Только за прошедшие сутки на фронте Силы обороны отбили 9 вражеских атак вблизи Синьковки, которую враг планирует захватить для дальнейшего наступления на Купянск, что в свою очередь может стать плацдармом для наступления на запад.
За прошедшие сутки, 15 декабря, враг:
применил 2 дрона-камикадзе;
совершил 258 обстрелов.
ВСУ продолжают уменьшать популяцию российских террористов на территории Украины. В частности, было ликвидировано 258 россиян и уничтожено 14 единиц военной техники врага, среди которых 3 танка. В четверг, 14 декабря, ВСУ уничтожили 9 танков и 10 БМП.
Войска РФ пошли в наступление на Макеевку и Терны
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор отметил, что несмотря на тяжелые погодные условия Силы обороны отражают вражеские атаки и штурмы россиян.
Он отметил, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли из минометов и артиллерии Невское, Белогоровку и территорию Серебрянского леса.
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