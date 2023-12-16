Армия РФ планирует захват Синьковки для наступления на Купянск — пресс-секретарь ВСУ

Активные боевые действия на этом направлении начались еще в начале октября и продолжаются до сих пор. Только за прошедшие сутки на фронте Силы обороны отбили 9 вражеских атак вблизи Синьковки на Харьковщине.

Армия РФ активизировала наступление на Харьковщине

Российские военные планируют захватить Синьковку в Харьковской области для дальнейшего наступления на Купянск, чтобы использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления на запад

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, активные боевые действия в направлении начались еще в начале октября и продолжаются до сих пор. Только за прошедшие сутки на фронте Силы обороны отбили 9 вражеских атак вблизи Синьковки, которую враг планирует захватить для дальнейшего наступления на Купянск, что в свою очередь может стать плацдармом для наступления на запад.

Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать понесенные потери. Потери там достаточно серьезные, – отметил Фитьо. Поделиться

За прошедшие сутки, 15 декабря, враг:

применил 2 дрона-камикадзе;

совершил 258 обстрелов.

ВСУ продолжают уменьшать популяцию российских террористов на территории Украины. В частности, было ликвидировано 258 россиян и уничтожено 14 единиц военной техники врага, среди которых 3 танка. В четверг, 14 декабря, ВСУ уничтожили 9 танков и 10 БМП.

Враг активно использует для наступления как технику, так и человеческий ресурс. Конечно, технику больше берегут, а человеческий ресурс роли для них не играет. Бросают людей на штурмы, разведку боем, и просто мясные штурмы, не считая потери, - подытожил Владимир Фитьо. Поделиться

Войска РФ пошли в наступление на Макеевку и Терны

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор отметил, что несмотря на тяжелые погодные условия Силы обороны отражают вражеские атаки и штурмы россиян.

Вчера оккупанты двинулись в сторону донецких Тернов, недалеко от Невского, а также попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. В то же время из-за непогоды вновь затруднено применение авиации и дронов. За прошедшие сутки враг использовал их по одному разу, – проинформировал Лысогор. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли из минометов и артиллерии Невское, Белогоровку и территорию Серебрянского леса.