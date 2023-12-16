Войска РФ пошли в наступление на Макеевку и Терны — Луганская ОВА

Российские подразделения, которые находились в Луганской области, двинулись в сторону Донетчины.

Войска РФ пошли в наступление на Макеевку и Терны

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор отметил, что несмотря на тяжелые погодные условия Силы обороны отражают вражеские атаки и штурмы россиян.

Вчера оккупанты двинулись в сторону донецких Тернов, недалеко от Невского, а также попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. В то же время из-за непогоды вновь затруднено применение авиации и дронов. За прошедшие сутки враг использовал их по одному разу, — проинформировал Лысогор. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли из минометов и артиллерии Невское, Белогоровку и территорию Серебрянского леса.

Артем Лысогор также сообщил, что в оккупированном Лисичанске россияне провалили принудительную паспортизацию.

ISW сообщает о незначительном продвижении врага у Бахмута, Авдеевки и Марьинки

Российские войска 15 декабря продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и добились подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Российские источники все чаще характеризуют локализованную русскую наступательную операцию вокруг Бахмута как операцию по окружению Временного Яра (12 км к западу от Бахмута). Российские военные блоггеры охарактеризовали российские атаки к западу от Бахмута в районе Богдановки и Хромового и к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки, как организованное наступление на Времен Яр.

Они также отмечали, что оцепить Часов Яр будет сложно из-за больших украинских укреплений и расположения населенного пункта на тактической высоте. ISW оценивает, что российские силы находятся по меньшей мере в девяти километрах от Времен Яр.

15 декабря русские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Степного (3 км севернее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Степного и недавно захватили позиции в лесной зоне к северу от Степного.

Российские войска 15 декабря продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западной Марьинке (к западу от города Донецк).

Украинские и российские источники заявили, что украинские войска нанесли удар по оккупированному Мариуполю Донецкой области 14 декабря. На геолокационных кадрах, опубликованных 14 и 15 декабря, виден мощный пожар в двух местах Мариуполя, включая ТЦ "Порт Сити". Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко заявил, что второй украинский удар нанесен торговому центру "Порт-Сити", где российские войска хранили военную технику, в том числе компоненты системы ПВО.