Германия планирует вдвое увеличить военную помощь Украине в следующем году

Министр Германии по европейской политике Анна Люрманн подтвердила намерения официального Берлина по увеличению вдвое военной помощи Украине в следующем году.

Что известно об увеличении военной помощи Украине со стороны Германии в следующем году

Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины на следующий год с 4 млрд до 8 млрд евро, - отметила Люрманн. Поделиться

По ее словам, нынешняя неделя является решающей для Украины и ЕС в контексте вопроса о начале переговоров о вступлении.

Люрманн заверила, что Германия поддерживает решение о начале переговоров с Украиной.

По словам Анны Люрманн, 26 членов Евросоюза очень сплочены в том, что хотят начала переговоров.

Литва обвинила Венгрию в подрыве единства ЕС из-за блокирования вопроса по Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что позиция Венгрии по ряду вопросов, связанных с Украиной, в частности, о начале переговоров о вступлении и оказании дальнейшей военной и экономической помощи, подрывает единство европейских стран.

Венгрия наносит ущерб принципу единства, потому что, если мы не получим положительного ответа относительно Украины, будет все больше голосов, угрожающих и оспаривающих принцип единства, - подчеркнул Науседа. Поделиться

По его мнению, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и последующая военная и экономическая поддержка Киева Брюсселем выгодна Венгрии.

Науседа также выразил надежду, что не будет упущена возможность пригласить Украину и Молдову начать официальные переговоры о членстве в ЕС.

Мы будем использовать все средства, чтобы убедить Венгрию изменить свое мнение, – отметил президент Литвы. Поделиться

Президент Эстонии Алар Карис отметил важность отправки России сигнала о том, что Европа едина и Украина принадлежит Европе.

Между тем президент Латвии Эдгар Ринкевичс заверил, что поиски компромисса по Украине могут "затянуться дольше, чем ожидалось".

Он также выразил надежду, что все необходимые решения будут приняты на саммите ЕС в Брюсселе, и на будущем следующем году саммите НАТО в Вашингтоне.