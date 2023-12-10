Германия в следующем году планирует передать Украине 200 тысяч снарядов
Категория
Мир
Дата публикации

Германия в следующем году планирует передать Украине 200 тысяч снарядов

Германия
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Германия на следующий год планирует передать Украине около 200 тысяч снарядов.

Германия в следующем году планирует передать Украине 200 тысяч снарядов

Германия в следующем году сможет поставить около 200 000 артиллерийских снарядов. Я думаю, это значительная часть от запланированного миллиона, – заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

При этом Бройер добавил, что в настоящее время немецкая промышленность наращивает производство.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины

Также стало известно, что в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

9 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабеют.

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