Германия планирует в следующем году передать Украине особо мощные САУ

Украина в следующем году должна получить от Германии мощную САУ RCH-155, способную вести прицельный огонь во время движения.

Что известно о немецких САУ RCH-155 для Украины.

Отмечается, что намерения передать Украине эти новые САУ немецкого производства подтвердил управляющий директор компании-производителя Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель.

Он отметил, что производство уже начато, и первые САУ Украина сможет получить уже в конце следующего года.

Шайбель добавил, что Украина станет первым заказчиком этой новой немецкой техники.

RCH-155 похожа на САУ Panzerhaubitze 2000, но расположена на колесной машине Boxer. Шайбель отметил, что пушечный модуль RCH-155 стреляет артиллерийскими боеприпасами калибра 155 миллиметров во время движения, что делает ее уникальной в мире.

То, что этой САУ не нужно останавливаться, чтобы выпустить снаряды, имеет огромные преимущества, поскольку усложняет ее обнаружение и борьбу с ней.

RCH-155 способна автоматически стрелять девятью снарядами в минуту, поражающими цели на расстоянии от 40 до 50 км или даже больше, в зависимости от типа боеприпасов.

Что известно о характеристиках САУ RCH-155

RCH 155 была разработана германским концерном Krauss-Maffei Wegmann и представлена в 2014 году.

В распоряжении САУ – ствол длиной 52 калибра (8 м), автоматическая система зарядки с боекомплектом в 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных заряда.

Это пушка закрытого типа на колесном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов немецко-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer. Выстрел производится дистанционно экипажем, размещаемым в кабине САУ. Предусмотрена возможность зарядки за выстрел в ручном режиме.