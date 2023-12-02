Германия стремится сократить расходы на закупку вооружений для Украины — Daily Telegraph

Официальный Берлин хочет уменьшить размер собственного взноса в Фонд мира ЕС, из которого европейские страны получают компенсацию за предоставленное Украине вооружение.

Что известно о планах Германии сократить вклад в Фонд мира ЕС

Журналисты издания The Daily Telegraph ссылаются на документ, который у них есть в собственном распоряжении.

В этом непубличном и неофициальном документе власти Германии призывают руководство Фонда мира ЕС в расчетах учитывать миллиарды евро военной помощи Украине, предоставленные на двусторонней основе.

По мнению чиновников Германии, сделанные Берлином взносы в "натуральной форме" должны быть "полностью засчитаны как согласованные взносы государства-члена в украинский конверт" фонда.

По информации издания, такие заявления вызывают опасения по поводу стремления Берлина уменьшить размер вкладов Германии в фонд на сумму своих прямых поставок оружия Украине.

Германия часто жалуется, что страны-члены блока злоупотребляют схемой Фонда мира, чтобы отправлять старое оружие в Украину и использовать возмещение для модернизации своей армии, говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о недостаточных объемах военной помощи Украине от западных партнеров

По словам президента Владимира Зеленского винтервью AP, Украина получила от западных партнеров не всю военную помощь, которую ожидала, однако жаловаться неуместно.

Зеленский заявил, что не может жаловаться на то, что Запад предоставляет недостаточное вооружение.