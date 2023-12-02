Німеччина прагне скоротити витрати на закупівлю озброєнь для України — Daily Telegraph

Офіційний Берлін хоче зменшити розмір власного внеску до Фонду миру ЄС, з якого європейські країни отримують компенсацію за надані Україні озброєння.

Що відомо про плани Німеччини скоротити внесок до Фонду миру ЄС

Журналісти видання The Daily Telegraph посилаються на документ, який вони мають у власному распорядженні.

У цьому непублічному та неофіційному документі влада Німеччини закликає керівництво Фонду миру ЄС під час розрахунків враховувати мільярди євро військової допомоги Україні, надані на двосторонній основі.

На думку урядовців Німеччини, зроблені Берліном внески у “натуральній формі” мають бути "повністю зараховані як узгоджені внески держави-члена в український конверт" фонду.

За інформацією видання, такі заяви викликають побоювання щодо прагнення Берліна зменшити розмір внесків Німеччини до фонду на суму своїх прямих поставок зброї Україні.

Німеччина часто скаржиться, що країни-члени блоку зловживають схемою Фонду миру, щоб відправляти стару зброю в Україну та використовувати відшкодування для модернізації своєї армії, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про недостатні обсяги військової допомоги Україні від західних партнерів

За словами президента Володимира Зеленського в інтерв'ю AP, Україна отримала від західних партнерів не всю військову допомогу, на яку очікувала, однак скаржитись недоречно.

Зеленський заявив, що не може скаржитися на те, що Захід надає недостатньо озброєння.