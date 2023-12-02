Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого серед іншого увійшли автівки, снаряди та системи протидії БпЛА.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від Німеччини

До нового військового пакету увійшли:

чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

дві автівки для прикордонної служби;

п'ять систем виявлення дронів;

мобільна антенно-щоглова система;

3 840 артилерійських боєприпасів;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Що відомо про іншу військову допомогу Німеччини Україні

За інформацією видання Deutsche Welle, ще одна група українських військових пройшла навчання на території Німеччини керуванням ЗРК Patriot.

За словами командувача багатонаціонального тренувального командування генерала-лейтенанта Андреаса Марлова, навчання завершили 70 українських солдатів і офіцерів.

Курс підготовки зайняв 6 тижнів і проходив на одній із баз ВПС Німеччини.

За словами Марлова, досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з цим комплексом ППО і виконувати бойові завдання.

Як зазначає видання, у навчаннях брали участь досвідчені українські офіцери, за плечима яких роки служби в силах протиповітряної оборони. Багато хто з військових мав досвід роботи з радянськими системами С-300.