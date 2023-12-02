Німеччина передасть Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії.

Що увійшло до нової військової допомоги

Як зазначається, до військового пакету увійшло:

чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

дві автівки для прикордонної служби;

пʼять систем виявлення дронів;

мобільна антенно-щоглова система;

3 840 артилерійських боєприпасів;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро для цього планується витратити 8 млрд євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.

Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро.

Наразі Україна очікує зимовий пакет допомоги, у якому буде одна система ЗРК Patriot і додаткові системи ППО IRIS-T.