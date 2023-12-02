Німеччина передасть Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина передасть Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина
Джерело:  Уряд Німеччини

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. 

Що увійшло до нової військової допомоги

Як зазначається, до військового пакету увійшло:

  • чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

  • три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

  • дві автівки для прикордонної служби;

  • пʼять систем виявлення дронів;

  • мобільна антенно-щоглова система;

  • 3 840 артилерійських боєприпасів;

  • 25 лазерних далекомірів;

  • 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро для цього планується витратити 8 млрд євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.

Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро.

Наразі Україна очікує зимовий пакет допомоги, у якому буде одна система ЗРК Patriot і додаткові системи ППО IRIS-T.

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