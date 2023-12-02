Германия передаст Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи для борьбы против российской агрессии.

Что вошло в новую военную помощь

Как отмечается, в военный пакет вошло:

четыре тягача 8x8 HX81 и полуприцепы к ним;

три транспорта (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

два автомобиля для пограничной службы;

пять систем обнаружения дронов;

мобильная антенно-мачтовая система;

3840 артиллерийских боеприпасов;

25 лазерных дальномеров;

15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов к ним.

Германия хочет удвоить помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд. евро для этого планируется потратить 8 млрд. евро.

Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.

Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.

Украина ожидает зимний пакет помощи, в котором будет одна система ЗРК Patriot и дополнительные системы ПВО IRIS-T.