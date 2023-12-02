Германия передаст Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи для борьбы против российской агрессии.
Что вошло в новую военную помощь
Как отмечается, в военный пакет вошло:
четыре тягача 8x8 HX81 и полуприцепы к ним;
три транспорта (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
два автомобиля для пограничной службы;
пять систем обнаружения дронов;
мобильная антенно-мачтовая система;
3840 артиллерийских боеприпасов;
25 лазерных дальномеров;
15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов к ним.
Германия хочет удвоить помощь Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд. евро для этого планируется потратить 8 млрд. евро.
Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.
Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.
Украина ожидает зимний пакет помощи, в котором будет одна система ЗРК Patriot и дополнительные системы ПВО IRIS-T.
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