Это фатально. В Германии бьют тревогу из-за ситуации вокруг Украины

Как признается глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, она очень взволнована тем, что на международной арене снижается внимание к российско-украинской войне.
Бербок обеспокоена снижением внимания к Украине со стороны других стран
Анналена Бербок в очередной раз обратила внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка не прекращает регулярно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким".
По мнению немецкой дипломатки, будущее Украины – в ЕС и НАТО, и Запад должен сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.
Анналена Бербок озвучила прогноз, что Совет Украина – НАТО, первое заседание которого проходит 29 ноября в Брюсселе, действительно ускорит вступление нашей страны в Альянс.
По ее словам, стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе.
Шольц поделился своим прогнозом относительно продолжительности войны в Украине
Как считает канцлер ФРГ Олаф Шольц, война в Украине может длиться очень долго.
Он также откровенно признался, что пока не видит никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин хочет остановить свою захватническую войну против Украины и вывести свою армию.
По словам Шольца, очень важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак.
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