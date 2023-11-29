Это фатально. В Германии бьют тревогу из-за ситуации вокруг Украины

Как признается глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, она очень взволнована тем, что на международной арене снижается внимание к российско-украинской войне.

Бербок обеспокоена снижением внимания к Украине со стороны других стран

В настоящее время внимание к Украине исчезает из виду общественности - это фатально, - предупредила глава МИД ФРГ. Поделиться

Анналена Бербок в очередной раз обратила внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка не прекращает регулярно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким".

По мнению немецкой дипломатки, будущее Украины – в ЕС и НАТО, и Запад должен сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.

Анналена Бербок озвучила прогноз, что Совет Украина – НАТО, первое заседание которого проходит 29 ноября в Брюсселе, действительно ускорит вступление нашей страны в Альянс.

По ее словам, стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе.

С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллиона евро в Трастовый фонд Украина – НАТО, – сообщила глава немецкой дипломатии. Поделиться

Шольц поделился своим прогнозом относительно продолжительности войны в Украине

Как считает канцлер ФРГ Олаф Шольц, война в Украине может длиться очень долго.

Он также откровенно признался, что пока не видит никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин хочет остановить свою захватническую войну против Украины и вывести свою армию.

Мы должны быть готовы к тому, что война может продолжаться очень долго, – предупредил немецкий лидер. Поделиться

По словам Шольца, очень важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак.