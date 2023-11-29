Це фатально. У Німеччині б'ють на сполох через ситуацію навколо України

Як зізнається очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок, вона вкрай схвильована тим, що на міжнародній арені знижується увага до російсько-української війни.

Бербок стурбована зниженням уваги до України з боку інших країн

"Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості – це фатально", – попередила глава МЗС ФРН. Поширити

Анналена Бербок вкотре звернула увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка не припиняє регулярно атакувати українську цивільну інфраструктуру, тому потрібно "працювати над тим, щоб зимовий захисний щит України був міцним".

На переконання німецької дипломатки, майбутнє України – в ЄС і НАТО, й Захід повинен зробити все можливе, щоб підтримати її на цьому шляху.

Анналена Бербок озвучила проноз, що Рада Україна – НАТО, перше засіданні якої відбувається 29 листопада у Брюсселі, справді пришвидшить вступ нашої країни в Альянс.

За її словами, стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними у цьому процесі.

З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйонів євро до Трастового фонду Україна – НАТО, – повідомила очільниця німецької дипломатії. Поширити

Шольц поділився своїм прогнозом щодо тривалості війни в України

Як вважає канцлер ФРН Олаф Шольц, війна в Україні може тривати дуже довго.

Він також відверто зізнався, що поки не бачить жодних ознак того, що очільник Кремля Володимир Путін хоче зупинити свою загарбницьку війну проти України та вивести свою армію.

Ми повинні бути готові до того, що війна може тривати дуже довго, – попередив німецький лідер. Поширити

За словами Шольца, вкрай важливо розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.