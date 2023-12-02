Украина получила от Германии новый пакет военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Военная помощь
Читати українською
Источник:  Правительство Германии

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который среди прочего вошли автомобили, снаряды и системы противодействия БПЛА.

Что известно о новом пакете военной помощи от Германии

В новый военный пакет вошли:

  • четыре тягача 8x8 HX81 и полуприцепы к ним;

  • три транспорта (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

  • два автомобиля для пограничной службы;

  • пять систем обнаружения дронов;

  • мобильная антенно-мачтовая система;

  • 3840 артиллерийских боеприпасов;

  • 25 лазерных дальномеров;

  • 15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов к ним.

Что известно о другой военной помощи Германии Украине

По информации издания Deutsche Welle, еще одна группа украинских военных прошла обучение на территории Германии управлением ЗРК Patriot.

По словам командующего многонациональным тренировочным командованием генерала-лейтенанта Андреаса Марлова, обучение завершили 70 украинских солдат и офицеров.

Курс подготовки занял 6 недель и проходил на одной из баз ВВС Германии.

По словам Марлова, достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит украинцам самостоятельно работать с этим комплексом ПВО и выполнять боевые задачи.

В учебах принимали участие опытные украинские офицеры, за плечами которых годы службы в силах противовоздушной обороны. Многие военные имели опыт работы с советскими системами С-300.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это фатально. В Германии бьют тревогу из-за ситуации вокруг Украины
Анналена Бербок
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Германии вторая группа украинцев прошла обучение с Patriot
Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передаст Украине новый военный пакет. Что туда вошло
Германия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.