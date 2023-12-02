Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который среди прочего вошли автомобили, снаряды и системы противодействия БПЛА.
Что известно о новом пакете военной помощи от Германии
В новый военный пакет вошли:
четыре тягача 8x8 HX81 и полуприцепы к ним;
три транспорта (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
два автомобиля для пограничной службы;
пять систем обнаружения дронов;
мобильная антенно-мачтовая система;
3840 артиллерийских боеприпасов;
25 лазерных дальномеров;
15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов к ним.
Что известно о другой военной помощи Германии Украине
По информации издания Deutsche Welle, еще одна группа украинских военных прошла обучение на территории Германии управлением ЗРК Patriot.
По словам командующего многонациональным тренировочным командованием генерала-лейтенанта Андреаса Марлова, обучение завершили 70 украинских солдат и офицеров.
Курс подготовки занял 6 недель и проходил на одной из баз ВВС Германии.
По словам Марлова, достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит украинцам самостоятельно работать с этим комплексом ПВО и выполнять боевые задачи.
В учебах принимали участие опытные украинские офицеры, за плечами которых годы службы в силах противовоздушной обороны. Многие военные имели опыт работы с советскими системами С-300.
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